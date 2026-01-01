Main Menu

साल के पहले दिन पंजाब के इस जिले में बड़ा हादसा! 3 युवकों की मौ+त

Edited By Vatika,Updated: 01 Jan, 2026 02:58 PM

नए साल के पहले दिन पंजाब में एक बड़ा हादसा हो गया

गढ़शंकर (अमरीक): नए साल के पहले दिन पंजाब में एक बड़ा हादसा हो गया। गढ़शंकर के गांव बोड़ा में एक मोटरसाइकिल की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो जाने के कारण भीषण दुर्घटना हुई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई।

हादसे की जानकारी देते हुए थाना गढ़शंकर में तैनात एएसआई रविश कुमार ने बताया कि गांव बोड़ा के पास दुर्घटना की सूचना मिलते ही वह तुरंत मौके पर पहुंचे। रविश कुमार ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार चार युवकों की किसी वाहन से टक्कर हुई, जिसमें तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी युवकों की उम्र करीब 15 से 20 वर्ष बताई जा रही है।

उन्होंने कहा कि मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। शवों को पहचान के लिए सुरक्षित रखा गया है और परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

