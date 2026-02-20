टांडा से कुछ दूरी पर बसे गांव मूनक के एक व्यक्ति की दिल्ली से इटली जा रहे प्लेन में मौत हो गई है।

टांडा उड़मुड़ (वरिंदर पंडित): टांडा से कुछ दूरी पर बसे गांव मूनक के एक व्यक्ति की दिल्ली से इटली जा रहे प्लेन में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, गुरदीप कौर पत्नी परगन सिंह (66) ने बताया कि बीते दिन उन दोनों की अपने बच्चों के पास इटली जाने के लिए फ्लाइट थी। इस संबंधी वह दोनों प्लेन में बैठे थे। कुछ देर बाद उसके पति बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने जब उनकी जांच की तो परगन सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। उनका अपने बच्चों से मिलने का सपना अधूरा रह गया। उनके बच्चे करीब 17 साल से विदेश में रह रहे थे और उनके माता-पिता पहली बार विदेश जा रहे थे। इस बारे में पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को गांव मूनक खुर्द लाया गया।

इस घटना से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के बेटे गुरदीप सिंह ने कहा कि उसके पिता और माता पहली बार इटली के रोम में उसके पास आ रहे थे और इस घटना के बाद परिवार में दुख की लहर दौड़ गई है और उनकी खुशियां अधूरी रह गई हैं। उनके आने की खुशी में उसका परिवार बहुत खुश था। वह उनसे पहली बार इटली में मिलने आ रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही भगवान को कुछ और ही मंजूर था।। इस घटना की खबर मिलते ही उनके बेटे को अपने पिता से मिलने के लिए पंजाब अपने गांव आना पड़ा।

