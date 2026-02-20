Main Menu

  • विदेश में बेटे से पहली बार मिलने जा रहे पिता की फ्लाइट में मौ'त, परिवार में छाया मातम

Edited By Urmila,Updated: 20 Feb, 2026 11:32 AM

pargan singh died on the plane

टांडा से कुछ दूरी पर बसे गांव मूनक के एक व्यक्ति की दिल्ली से इटली जा रहे प्लेन में मौत हो गई है।

टांडा उड़मुड़ (वरिंदर पंडित): टांडा से कुछ दूरी पर बसे गांव मूनक के एक व्यक्ति की दिल्ली से इटली जा रहे प्लेन में मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, गुरदीप कौर पत्नी परगन सिंह (66) ने बताया कि बीते दिन उन दोनों की अपने बच्चों के पास इटली जाने के लिए फ्लाइट थी। इस संबंधी वह दोनों प्लेन में बैठे थे। कुछ देर बाद उसके पति बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने जब उनकी जांच की तो परगन सिंह को मृत घोषित कर दिया गया। उनका अपने बच्चों से मिलने का सपना अधूरा रह गया। उनके बच्चे करीब 17 साल से विदेश में रह रहे थे और उनके माता-पिता पहली बार विदेश जा रहे थे। इस बारे में पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को गांव मूनक खुर्द लाया गया। 

इस घटना से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के बेटे गुरदीप सिंह ने कहा कि उसके पिता और माता पहली बार इटली के रोम में उसके पास आ रहे थे और इस घटना के बाद परिवार में दुख की लहर दौड़ गई है और उनकी खुशियां अधूरी रह गई हैं। उनके आने की खुशी में उसका परिवार बहुत खुश था। वह उनसे पहली बार इटली में मिलने आ रहे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही भगवान को कुछ और ही मंजूर था।। इस घटना की खबर मिलते ही उनके बेटे को अपने पिता से मिलने के लिए पंजाब अपने गांव आना पड़ा।

