नए साल पर सोना-चांदी महंगा या सस्ता? यहां देखें शहर के ताजा दाम

पंजाब डेस्कः नए साल पर सोना-चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 137,400, 22 कैरेट 127,780 जबकि चांदी 238,000 रिकार्ड की गई है। बता दें कि बुधवार को 24 कैरेट सोना 137,600 पर था।

बता दें कि MCX पर 10 ग्राम सोना 1,35,223 रुपए पर कारोबार कर रहा था और चांदी 2,34,578 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। वहीं दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 135030 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 123790 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वर्तमान में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 123640 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 134880 रुपए प्रति 10 ग्राम है।