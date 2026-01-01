नए साल पर पंजाब पुलिस को बड़ा तोहफा, विभाग में होंगी नई भर्तियां

नए साल के मौके पर पंजाब पुलिस को बड़ा तोहफा मिला है।

जालंधर/चंडीगढ़: नए साल के मौके पर पंजाब पुलिस को बड़ा तोहफा मिला है। दरअसल, इस साल पंजाब पुलिस में 10 हजार कॉन्स्टेबल भर्ती किए जाएंगे। इस बारे में पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने जानकारी सांझा की। डीजीपी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस के लिए महत्वपूर्ण और तकनीक आधारित विजन 2026 की रूपरेखा पेश की, जो व्यापक बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।

इस विजन के तहत डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत मोहाली में 52 करोड़ रुपये की लागत से डायल 112 सेंट्रल कंट्रोल रूम की इमारत स्थापित की जाएगी और 50 करोड़ रुपये की लागत से नए वाहन खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही पंजाब भर के जिला कंट्रोल रूम को भी 25 करोड़ रुपये के निवेश से अपग्रेड किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि नए साल के दौरान पंजाब पुलिस में 10,000 से अधिक कॉन्स्टेबल और करीब 1,600 सब-इंस्पेक्टर (एसआई) व असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) की भर्ती की जाएगी।

585 स्थानों पर लगेंगे 2,367 सीसीटीवी कैमरे

उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दूसरी सुरक्षा पंक्ति में 49.58 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ 585 स्थानों पर 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो पुलिस की कार्यप्रणाली को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इसके साथ ही एंटी-ड्रोन सिस्टम (एडीएस) फ्लीट को मौजूदा 3 कार्यशील प्रणालियों से बढ़ाकर 6 किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से बाद में 10 और प्रणालियां खरीदी जाएंगी।