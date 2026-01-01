जालंधर RTO ऑफिस में पड़ गया पंगा, ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर हुआ खूब हंगामा

जालंधर के आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक ट्रांसजेंडर ने टेस्ट प्रक्रिया को लेकर स्टाफ पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया।

जालंधर (सोनू): जालंधर के आरटीओ ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब एक ट्रांसजेंडर ने टेस्ट प्रक्रिया को लेकर स्टाफ पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया। हंगामे के कारण कुछ समय के लिए ड्राइविंग टेस्ट रोकना पड़ा। ट्रांसजेंडर ने बताया कि वह अपने एक दोस्त के साथ ड्राइविंग टेस्ट देने ट्रैक पर पहुंचा था। उनके अनुसार पहले प्रयास में उनके दोस्त को यह कहकर फेल कर दिया गया कि वाहन से टक्कर लगी है। जब उन्होंने इसका वीडियो सबूत दिखाने को कहा तो स्टाफ ने मना कर दिया।

इसके बाद दोबारा टेस्ट के दौरान गलत पार्किंग का हवाला देकर फिर से फेल कर दिया गया। आरोप है कि टेस्ट ट्रैक पर कई जगह घास उगी हुई है और जब वाहन वहां फंस जाता है तो उसी आधार पर उम्मीदवार को फेल कर दिया जाता है। ट्रांसजेंडर का कहना है कि ऐसी स्थिति रोज कई लोगों के साथ होती है, लेकिन लोग शिकायत नहीं करते। उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार फेल होने पर दोबारा फीस देना सभी के लिए संभव नहीं होता। जब उन्होंने इस मुद्दे पर टेस्ट लेने वाले कर्मचारी से बात करने की कोशिश की तो बात नहीं हो सकी, जिसके बाद मौके पर हंगामा हो गया।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here