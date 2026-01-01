Main Menu

  • श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों के मामले में सख्त कार्रवाई, CA सतिंदर सिंह कोहली गिरफ्तार

Edited By Kalash,Updated: 01 Jan, 2026 04:38 PM

ca satinder singh kohli arrest

अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों से जुड़े मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एस.जी.पी.सी. के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट सतिंदर सिंह कोहली को गिरफ्तार किया है।

अमृतसर (सर्बजीत, जशन): अमृतसर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पवित्र स्वरूपों से जुड़े मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एस.जी.पी.सी. के पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट सतिंदर सिंह कोहली को गिरफ्तार किया है। इस मामले में यह अब तक की पहली गिरफ्तारी मानी जा रही है। पुलिस ने कोहली को चंडीगढ़ के एक होटल से हिरासत में लिया।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में सतिंदर सिंह कोहली सहित कुल 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोहली पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) से जुड़े ऑडिट कार्यों को संभाल चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि जांच के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है।

जानकारी के मुताबिक सतिंदर सिंह कोहली की फर्म को वर्ष 2009 में SGPC के आंतरिक ऑडिट और अकाउंट्स को कंप्यूटराइज करने से संबंधित कार्य सौंपा गया था, जिसके लिए उन्हें हर महीने भुगतान किया जाता था। बाद में श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया कि तय कार्यों की तुलना में बहुत कम काम किया गया, जबकि भुगतान अधिक लिया गया।

इसी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2020 में गठित जांच समिति ने कोहली की सेवाएं समाप्त करने का फैसला लिया और उनसे प्राप्त राशि का एक बड़ा हिस्सा वापस करने के निर्देश भी दिए गए थे। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।

