Amritsar में नए साल के पहले दिन बड़ी घटना, गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में पकड़ा गया नकली निहंग युवक

अमृतसर: नए साल के पहले दिन अमृतसर के गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में एक चौंकाने वाली घटना हुई। जानकारी के मुताबिक, एक नकली निहंग युवक कृपाण लेकर गोल्डन टेंपल कॉम्प्लेक्स में घुस गया। हालांकि उसने निहंग सिंहों वाला बाना और दुमाला पहना हुआ था, लेकिन उसकी पोशाक निहंग शिष्टाचार के अनुसार नहीं थी। वहां मौजूद असली निहंग सिंहों ने इस युवक को पकड़ लिया और उसका वीडियो बना लिया।

निहंगों ने दावा किया कि यह युवक कृपाण दिखाकर एक लड़की को धमका रहा था और उसका फोन छीनकर भाग भी रहा था। उन्होंने कहा कि यह युवक अपने 2-3 साथियों के साथ संगत में चोरी करके भागने की कोशिश कर रहा था। इस युवक ने कथित तौर पर खुद को बाबाओं के गिरोह से जुड़ा निहंग बताया था।

इस दौरान जब युवक से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह अपनी पहचान, निहंग शिष्टाचार और गुरसिख परंपराओं से जुड़ी सामान्य जानकारी भी नहीं बता सका। इस वजह से निहंग सिंहों ने उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए सख्त कदम उठाए।

