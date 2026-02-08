Main Menu

  • BSF-पुलिस ने पकड़ी करोड़ों की खेप, घर में छुपाई गई थी ड्रोन से आई हेरोइन

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 08 Feb, 2026 07:07 PM

bsf and police seize consignment worth crores

बीएसएफ अमृतसर सेक्टर और देहाती पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान पुलिस थाना भिडी सैदा के इलाके में स्थित गांव घोगा में 125 करोड़ की हेरोइन, दो पिस्टल 60 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। इसके साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है।

अमृतसर, (नीरज): बीएसएफ अमृतसर सेक्टर और देहाती पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान पुलिस थाना भिडी सैदा के इलाके में स्थित गांव घोगा में 125 करोड़ की हेरोइन, दो पिस्टल 60 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। इसके साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 

जानकारी अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि ड्रोन के जरिए एक बड़ी खेप किसी तस्कर ने अपने घर में छुपाई हुई है, जिसके बाद बीएसएफ और पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और यह बड़ी सफलता हासिल की गई। फिलहाल तस्करों के बैकवर्ड और फारवर्ड लिंक तलाश की जा रही है।

