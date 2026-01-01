विशाल नगर कीर्तन के चलते जालंधर में रूट डायवर्ट, कल सोच-समझकर निकलें घरों से बाहर

Edited By Kalash,Updated: 01 Jan, 2026 03:23 PM
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के संबंध में शुक्रवार यानि 02/01/2026 को जालंधर में विशाल नगर कीर्तन निकाला जा रहा है।
जालंधर : श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के संबंध में शुक्रवार यानि 02/01/2026 को जालंधर में विशाल नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। यह नगर कीर्तन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मोहल्ला गोबिंदगढ़ जालंधर से शुरू होकर एस.डी. कॉलेज-भारत सोडा फैक्टरी-रेलवे रोड-मंडी फैंटनगंज-गुरुद्वारा श्री दीवान अस्थान सेंट्रल टाउन-मिलाप चौक-फगवाड़ा गेट-शहीद भगत सिंह चौक-पंज पीर चौक-खिंगरा गेट-गुरुद्वारा श्री सिंह सभा अड्डा होशियारपुर-माई हीरा गेट-भगवान वाल्मीक गेट-पटेल चौक-सब्जी मंडी चौक-जेल चौक-बस्ती अड्डा चौक-भगवान वाल्मीकि चौक (ज्योति चौक)-रैनक बाजार-मिलाप चौक होते हुए गुरुद्वारा श्री दीवान अस्थान सेंट्रल टाउन में पहुंच कर समाप्ति करेगा। इस नगर कीर्तन में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने इन रूटों पर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक डायवर्ट किया है।
ट्रैफिर डायवर्जन
मदन फिल्लौर मिल चौक, अलास्का चौक, टी-पॉइंट रेलवे स्टेशन, इकहरी पुली दमोरिया पुल, किशनपुरा चौक/रेलवे फाटक, दोआबा चौक/रेलवे फाटक, पटेल चौक, वर्कशॉप चौक, कपूरथला चौक, चिक-चिक चौक, लक्ष्मी नारायण मंदिर मोड़, फुटबॉल चौक, टी.पॉइंट शक्ति नगर, नकोदर चौक, स्काईलार्क चौक, प्रीत होटल मोड़, मखदूमपुरा गली (फुलांवाला चौक), प्लाजा चौक, कंपनी बाग चौक (पीएनबी चौक), मिलाप चौक, शास्त्री मार्केट चौक।
इस दौरान वाहन चालकों/आम लोगों से अपील की है कि 02/01/2026 को होने वाले बड़े नगर कीर्तन को ध्यान में रखते हुए, बताए गए रास्ते के बजाय दूसरे लिंक रास्तों का इस्तेमाल करके सहयोग करें, ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। इस बारे में ज्यादा जानकारी और मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 0181-2227296 पर संपर्क किया जा सकता है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here