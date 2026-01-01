AGTF की बड़ी कार्रवाई: तरनतारन में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, 4 आरोपी गिरफ्तार

एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) पंजाब ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त अभियान

पंजाब डेस्क: एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) पंजाब ने तरनतारन पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार कर सीमा क्षेत्र में टारगेट किलिंग की साजिश को नाकाम कर दिया गया।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो देसी पिस्तौल (.32 बोर) और चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेश में बैठे अपराधियों प्रभ दासूवाल और डोनी बल के इशारे पर काम कर रहे थे। ये आरोपी सीमावर्ती इलाके में कुछ विशेष व्यक्तियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे।

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार सभी आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। मामले में थाना सिटी तरनतारन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की गहन जांच जारी है।