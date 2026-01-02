13 hours ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
02 Jan, 2026
नववर्ष 2026 शुरू होते ही जहां लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां ..
1) पंजाब के इन वाहन चालकों के लिए बुरी खबर! Driving License हो जाएगा Suspend
नववर्ष 2026 शुरू होते ही जहां लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां ..
2) पंजाब में 5 जनवरी तक कोहरा-शीत लहर का प्रभाव, IMD ने जारी की चेतावनी
नए साल की शुरुआत के साथ ही पंजाब में मौसम ने करवट ले ली है और ठंड का असर तेज .
3) Train में सफर करने वालों के लिए अहम खबर, विभाग ने समय में किया बदलाव
भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा, ट्रेनों की गति में सुधार तथा परिचालन को अधिक सुचारु ..
4) 45 वर्षीय व्यक्ति की हैवानियत, 7 साल की बच्ची से की दरिंदगी की हदें पार
थाना खुइयां सरवर के अंतर्गत आते एक गांव में नववर्ष पर बेहद ही शर्मसार करने वाली ..
5)शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों को बड़ी राहत, विभाग ने जारी किए नए निर्देश
पंजाब के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे संस्थानों..
आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे।
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें।
कर्क: आज आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अटके हुए सरकारी कार्य आज गति पकड़ेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यभार बढ़ने से थकान महसूस होगी।
कला और साहित्य से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
आज मेहनत का दिन है। सफलता पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा।
भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। करियर में पदोन्नति की संभावना है। व्यापार में नई ऊंचाइयां छुएंगे। घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा।
आलस्य को त्याग कर काम पर ध्यान दें। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
आज आप आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी।
