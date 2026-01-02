Train में सफर करने वालों के लिए अहम खबर, विभाग ने समय में किया बदलाव

Main Menu

02 Jan, 2026

फिरोजपुरः भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा, ट्रेनों की गति में सुधार तथा परिचालन को अधिक सुचारु बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष ट्रेनों की समय-सारिणी में आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं। इसी क्रम में, 01 जनवरी 2026 से फिरोजपुर मंडल के अंतर्गत चलने वाली ट्रेनों की समय-सारिणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

समय-सारिणी में परिवर्तन यात्रियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, यात्रा समय में कमी लाने तथा आधारभूत संरचना में किए गए सुधारों का लाभ उठाने के उद्देश्य से किया गया है। इसका उद्देश्य ट्रेनों की समयपालनता सुनिश्चित करना एवं उनके गंतव्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। ट्रेनों की नवीनतम समय-सारिणी भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट नेशनल ट्रेन इन्क्वारी सिस्टम (एनटीईएस) तथा रेलवे हेल्पलाइन संख्या 139 पर उपलब्ध हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी ने रेल यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले संबंधित ट्रेन की समय-सारिणी की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य कर लें ताकि उनकी यात्रा सुविधाजनक हो।

