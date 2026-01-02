पंजाब में 5 जनवरी तक कोहरा-शीत लहर का प्रभाव, IMD ने जारी की चेतावनी

नए साल की शुरुआत के साथ ही पंजाब में मौसम ने करवट ले ली है और ठंड का असर तेज हो गया है

जालंधर/चंडीगढ़: नए साल की शुरुआत के साथ ही पंजाब में मौसम ने करवट ले ली है और ठंड का असर तेज हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी ताजा चेतावनी के अनुसार, आगामी दिनों में राज्य के कई जिलों में घना कोहरा और शीत लहर जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।



IMD ने पंजाब के लिए 2 से 5 जनवरी 2026 तक जिला-वार मौसम अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 और 3 जनवरी को कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। इस दौरान कुछ जिलों में अत्यधिक घना कोहरा पड़ने के साथ-साथ शीत लहर और ‘कोल्ड डे’ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। खासकर दक्षिण-पश्चिमी पंजाब के इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा सकता है। वहीं, कुछ जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।



मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 5 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में मौसम में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है, हालांकि कई स्थानों पर शीत लहर का असर बना रह सकता है। IMD ने लोगों से अपील की है कि घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें और बुजुर्गों, बच्चों व बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही किसानों को भी फसलों और पशुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है।