पंजाब के इन वाहन चालकों के लिए बुरी खबर! Driving License हो जाएगा Suspend

ड्रंकन ड्राइविंग पर पुलिस की सख्ती : अब सप्ताह के सातों दिन लगेंगे पियक्कड़ चालकों को पकड़ने के लिए नाके

लुधियाना: नववर्ष 2026 शुरू होते ही जहां लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां भेज रहे हैं, वहीं शराब का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के लिए बुरी खबर है। लुधियाना की ट्रैफिक पुलिस ने ड्रंकन ड्राइविंग पर और कड़ी सख्ती कर दी है। अब सप्ताह के सातों दिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा पियक्कड़ चालकों को पकड़ने के लिए नाके लगाए जाएंगे, जबकि इससे पूर्व सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को नाके लगाए जा रहे थे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा हर माह होने वाले शराब के चालान का आंकड़ा 500 के करीब जा रहा है लेकिन अब नाको की संख्या बढ़ाए जाने से चालान की संख्या में भी इजाफा होगा।

ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर को 8 जोनों में बांटा गया है। इसके साथ ही जोन इंचार्जों के ऊपर 2 सुपरविजन अधिकारी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा एक इंस्पैक्टर एडमिन के तौर पर तथा एक लेडी इंस्पैक्टर बीट इंचार्ज के तौर पर कार्य कर रहे हैं। इन सभी को मिलाकर 12 अधिकारी हो जाएंगे जिनकी बारी-बारी से ड्यूटी लगाई जाएगी जो विशेष तौर पर नाकाबंदी कर पियक्कड चालकों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करेंगे।

बता दें कि ट्रैफिक पुलिस 2025 में 4500 से अधिक लोगों के शराब का सेवन कर वाहन चलाने के जुर्म में चालान कर चुकी है। शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर यदि पकड़े जाएं तो 5 हजार रुपए की जुर्माना राशि अदा करनी पड़ती है। इसके साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसैंस भी 3 महीने के लिए सस्पेंड करने का प्रावधान है।

नववर्ष की पूर्व संध्या पर 57 पियक्कड़ चालकों के चालान

ट्रैफिक पुलिस द्वारा नव वर्ष की पूर्व संध्या पर शराब का सेवन कर हुल्लड़बाजी रोकने के लिए विशेष तौर पर नाकाबंदी की गई थी। नाकाबंदी के दौरान ऐसे 57 चालकों के चालान किए गए हैं जो ड्राइविंग के दौरान शराब के नशे में धुत्त थे। ट्रैफिक पुलिस द्वारा 4 टीमों को अलग-अलग जगह पर तैनात किया गया था, जिसमें विश्वकर्मा चौक, साउथ सिटी बस स्टैंड शामिल रहे।