  • 45 वर्षीय व्यक्ति की हैवानियत, 7 साल की बच्ची से की दरिंदगी की हदें पार

Edited By Kamini,Updated: 02 Jan, 2026 12:13 PM

rape of a child

थाना खुइयां सरवर के अंतर्गत आते एक गांव में नववर्ष पर बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोस में ही रहने वाली करीब 7 साल की मासूम से दरिंदगी की हदें पार की है।

अबोहर (सुनील भारद्वाज): थाना खुइयां सरवर के अंतर्गत आते एक गांव में नववर्ष पर बेहद ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है जहां पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने पड़ोस में ही रहने वाली करीब 7 साल की मासूम से दरिंदगी की हदें पार की है। मासूम बच्ची का आज सरकारी अस्पताल में मेडीकल करवाया गया और घटना की सूचना संबंधित थाने को दे दी गई है।

जानकारी के अनुसार बच्ची की मां ने बताया कि गत सांय उसकी बच्ची व अन्य बच्चे गली में पतंग उड़ाते हुए खेल रहे थे। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाला 45 साल का एक व्यक्ति उनकी बच्ची को बहाने से अपने घर ले गया और उसके साथ घिनौनी हरकत की। कुछ समय बाद जब उन्होंनें बाहर अपनी बच्ची को नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की तो पड़ोसियों ने बताया कि उक्त व्यक्ति उसे अपने घर ले गया था। इस दौरान बेटी के शरीर पर कुछ निशान भी पाए गए जिस पर उन्होंनें इसकी सूचना संबंधित पुलिस थाने में दी और आज सुबह उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया।

अस्पताल की महिला चिकित्सक डॉ. शिल्पा द्वारा बच्ची का मेडीकल कर उसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए और इसकी रिपोर्ट संबंधित थाने में दी गई। थाना खुईयां सरवर प्रभारी रणजीत सिंह ने कहा कि बच्ची के साथ गलत काम होने की सूचना मिलने पर उनकी पुलिस टीम ने तुरत बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका मेडीकल करवाया है। इस मामले की जांच जिला फाजिलका की महिला इंस्पेक्टर मैडम ज्योति कर रही है। आरोपी को शीघ्र काबू कर लिया जाएगा।

