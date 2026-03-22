Punjab में आज : DM रंधावा की मौ'त पर सियासी संग्राम तो वहीं जिंदा जला Helper, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 22 Mar, 2026 04:59 PM
पंजाब में कल सरकारी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और ऑफिस रहेंगे बंद
1. पंजाब में कल सरकारी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और ऑफिस रहेंगे बंद
पंजाब में मार्च महीने में एक और सरकारी छुट्टी आ रही है। बता दें कि कल यानि ...
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3. DM मौत के मामले में चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने चलाए वॉटर कैनन, हिरासत में लिए नेता
पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा की मौत ...
4. गुरुद्वारा साहिब में विवाद ने लिया हिंसक रूप, चली गोलियां
अमृतसर के चोगावां हलके के गांव कोहाली में गुरुद्वारा बाबा जागो शहीद में दो पक्षों के बीच ...
5. लुधियाना में मजदूर-कर्मचारी संगठनों की हुंकार, मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो जिला स्तर पर ...
लुधियाना में जालंधर बाईपास के पास दाना मंडी में मजदूर व कर्मचारी संगठनों ने अपनी ...
6. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को रासा पंजाब ने दी खुली चुनौती, नए नियम तुरंत वापस लें नहीं तो...
आज रासा पंजाब की एक जरूरी और अहम मीटिंग रासा पंजाब के प्रधान जगतपाल महाजन...
7. लुधियाना में फैक्ट्री में दिल दहला देने वाला हादसा, जिंदा जला Helper
मोती नगर इलाके में स्थित आर. के. रोड पर उस समय मौत का तांडव देखने को मिला ...
8. खैहरा का सीधा वार, 'अगर मुझे आधी रात को गिरफ्तार कर सकते हैं तो लालजीत भुल्लर के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं?'
विधानसभा क्षेत्र भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब की भगवंत मान सरकार...
9. वेयरहाउस DM केस में नया मोड़, वीडियो से बढ़ी मंत्री भुल्लर की मुश्किलें
पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के डीएम गगनदीप सिंह रंधावा मामले में एक बार फिर ...
10. रंधावा आ'त्मह'त्या मामला, मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर समेत पिता और पी.ए. पर केस दर्ज
पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के ...
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