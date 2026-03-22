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पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को रासा पंजाब ने दी खुली चुनौती, नए नियम तुरंत वापस लें नहीं तो...

Edited By Urmila,Updated: 22 Mar, 2026 02:47 PM

rasa punjab challenge to the punjab school education board

आज रासा पंजाब की एक जरूरी और अहम मीटिंग रासा पंजाब के प्रधान जगतपाल महाजन, सीनियर वाइस प्रधान राजकंवलप्रीत सिंह लक्की और जनरल सेक्रेटरी सुजीत शर्मा बबलू की अध्यक्षता में हुई।

पंजाब डेस्क : आज रासा पंजाब की एक जरूरी और अहम मीटिंग रासा पंजाब के प्रधान जगतपाल महाजन, सीनियर वाइस प्रधान राजकंवलप्रीत सिंह लक्की और जनरल सेक्रेटरी सुजीत शर्मा बबलू की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में सीनियर वाइस चेयरमैन सुखविंदर सिंह भल्ला और चीफ एडवाइजर जगजीत सिंह भी खास तौर पर मौजूद थे।

मीटिंग के दौरान, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा एफिलिएटेड स्कूलों पर लागू किए गए नए निर्देशों की कड़ी निंदा की गई। नेताओं ने कहा कि टीचरों और स्कूल मैनेजिंग सोसायटियों की योग्यता बारे मांगी जा रही गैर-जरूरी और गलत जानकारी प्राइवेट स्कूलों को परेशान करने की एक सोची-समझी साजिश है। रासा पंजाब के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि अगर टीचरों के लिए नए नियम जबरदस्ती लागू किए गए, तो लाखों टीचर तुरंत बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और बोर्ड की होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि टीचरों के अधिकारों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन शुरू किया जाएगा। 

नेताओं ने बोर्ड की इस धमकी को भी गंभीरता से लिया कि अगर मांगी गई जानकारी नहीं दी गई तो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाएगा। रासा पंजाब ने इसे तानाशाही बताया और कहा कि यह स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। मीटिंग में साफ अल्टीमेटम दिया गया और कहा गया कि अगर टीचर्स और रजिस्ट्रेशन से जुड़े ये नए नियम तुरंत वापस नहीं लिए गए तो रासा पंजाब सभी स्कूलों को बंद करके उन पर ताला लगा देगा और चाबियां डिप्टी कमिश्नर को सौंप दी जाएंगी। इसके साथ ही सड़कों पर उतरकर तीखा और बड़े स्तर पर संघर्ष शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। रासा पंजाब ने दोहराया कि वे किसी भी कीमत पर टीचर्स और प्राइवेट स्कूलों के हक से समझौता नहीं करेंगे।

इस अवसर पर दविंदर पिपलानी, सुशील अग्रवाल, सोहन सिंह, नवजोत सिंह कोहली, गौरव अरोड़ा, अरुण मंसोत्रा, मंयक कपूर, सलिल अरोड़ा, समीर भाटिया, पुनीत गुप्ता, सुमित पुरी, रितेश पुरी, अभिषेक पुरी, अजय कंवर, गुलशन कुमार, राजेश प्रभाकर, हरसिमरन सिंह, यादविंदर सिंह, जगजीत सिंह, राजीव पुंज, गुरविंदर सिंह, अमरजीत कुमार, चरणजीत कौर, कुणाल कपूर, नरिंदरपाल सिंह, दिनेश कपूर, मोहित महाजन, डॉ. नवदीप सिंह सेखों, कुलविंदर सिंह, संदीप सिंह, गगनदीप सिंह और दविंदर सिंह हरप्रीत कौर, मैडम संदीप सैनी भी मौजूद थे।

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