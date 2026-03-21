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Punjab में आज : बुरे फंसे आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत भुल्लर, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 21 Mar, 2026 05:08 PM
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4. 'इस्तीफा इंसाफ नहीं' गगनदीप रंधावा केस में सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल का सरकार पर फूटा गुस्सा
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7. DM गगनदीप सुसाइड केस में मनोरंजन कालिया ने खड़े किए सवाल, बोले- कितनी मजबूरी रही होगी कि...
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पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़े एक सरपंच पर हुए हमले ने इलाके में सनसनी फैला दी है ...
9. 'Murder Case दर्ज करके लालजीत भुल्लर को करो Arrest', सुखबीर बादल ने की CBI जांच की मांग
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के ...
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पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अधिकारी गगनदीप सिंह से जुड़े मामले को लेकर शिरोमणि...
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Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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21/03/2026 19:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है। दोस्तों के साथ घूमने या मनोरंजन का प्लान बन सकता...
वृष राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। व्यापार से जुड़े मामलों में किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर मिल...
मिथुन राशि वालों आज का दिन लाभ देने वाला साबित हो सकता है। व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है। छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं और अचानक लाभ होने के योग बन रहे हैं।
सिंह राशि वालों आज का दिन सुखद रहेगा। कहीं घूमने या पिकनिक का कार्यक्रम बन सकता है। संतान की गतिविधियों पर नजर रखें। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार में लाभ की संभावना है। युवा वर्ग अतिरिक्त काम करने का विचार बना सकता है। प्रेम संबंधों में...
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। घर में किसी खास मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे खुशी मिलेगी। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा। लंबे समय से रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में विवाद से बचें। व्यापार में...
धनु राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार...
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और स्थिति में सुधार होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
मीन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
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