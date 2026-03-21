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  • Punjab में आज : बुरे फंसे आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत भुल्लर, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : बुरे फंसे आम आदमी पार्टी के मंत्री लालजीत भुल्लर, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 21 Mar, 2026 05:08 PM

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AAP मंत्री लालजीत भुल्लर पर लगे धारा 302, CBI से करवाई जाए जांच: तरुण चुघ

1. DM रंधावा की मौ'त मामले में बोले प्रताप बाजवा, कहा- कानून सबके लिए बराबर, निष्पक्ष जांच हो
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने DM वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के...

2. कट्टर ईमानदार सरकार के मंत्री के कट्टर कारनामे, लालजीत भुल्लर को तुरंत करों गिरफ्तार: बिक्रम मजीठिया
शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने ‘आप’ सरकार के कैबिनेट...

3. AAP मंत्री लालजीत भुल्लर पर लगे धारा 302, CBI से करवाई जाए जांच: तरुण चुघ
अमृतसर में वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या के ...

4. 'इस्तीफा इंसाफ नहीं' गगनदीप रंधावा केस में सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल का सरकार पर फूटा गुस्सा
राष्ट्रीय भाजपा नेता और एडवोकेट सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भूखड़ी कलां ने युवा अधिकारी ...

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5. आम आदमी पार्टी के विधायक की शर्मनाक हरकत, बुजुर्ग को स्टेज से लात मार नीचे फैंकने की वीडियो वायरल
आम आदमी पार्टी (AAP) के नाभा से विधायक देव मान एक वायरल वीडियो को लेकर...

6. रंधावा सुसाइड केस: परिवार का छलका दर्द, बोले—दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष जांच
पंजाब वेयरहाउस कॉरपोरेशन के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा द्वारा जहरीली सल्फास...

7. DM गगनदीप सुसाइड केस में मनोरंजन कालिया ने खड़े किए सवाल, बोले- कितनी मजबूरी रही होगी कि...
 पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अधिकारी गगनदीप सिंह द्वारा सल्फास खाकर आत्महत्या ...

8. पंजाब में AAP सरपंच पर जानलेवा हमला, नकाबपोश हमलावरों ने किए ताबड़तोड़ वार
पंजाब में आम आदमी पार्टी से जुड़े एक सरपंच पर हुए हमले ने इलाके में सनसनी फैला दी है ...

9. 'Murder Case दर्ज करके लालजीत भुल्लर को करो Arrest', सुखबीर बादल ने की CBI जांच की मांग
 शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के ...

10. गगनदीप सिंह सुसाइड केस में बिक्रम मजीठिया ने किया सनसनीखेज खुलासा
 पंजाब स्टेट वेयरहाउस कॉरपोरेशन के अधिकारी गगनदीप सिंह से जुड़े मामले को लेकर शिरोमणि...

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