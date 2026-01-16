Main Menu

  • Punjab में आज : राजनीति में हलचल तो वहीं हिरासत में BJP के बड़े लीडर, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 16 Jan, 2026 05:03 PM

breaking news punjab top 10 top 10

क्या दीपक बाली के होटल में Raid करेगी भगवंत मान सरकार: सुखपाल खैहरा

1. "पंजाब केसरी" ग्रुप पर छापेमारी कोई कार्रवाई नहीं बल्कि सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश: मनजिंदर सिंह सिरसा
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई छापेमारी कोई ...

2. मुक्तसर, नवांशहर के बाद गुरदासपुर DC कार्यालय को मिला धमकी भरा E-Mail, तालाशी अभियान जारी
कुछ दिनों से पंजाब भर में डिप्टी कमीशनर कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकिया मिलने...

3. क्या दीपक बाली के होटल में Raid करेगी भगवंत मान सरकार: सुखपाल खैहरा
पंजाब की राजनीति में मीडिया की आज़ादी और सरकारी दबाव को लेकर एक नया विवाद ...

4. जो गोलियों से नहीं डरे, वे आम आदमी पार्टी से क्या डरेंगे: रवनीत बिट्टू
पंजाब की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज पंजाब...

5. PSTET 2026 : 15 मार्च  को ही होगी PSTET परीक्षा, शिक्षा विभाग ने किया स्पष्ट
स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने ...

6. BJP का प्रदर्शन: CM आवास के बाहर पुलिस-नेताओं में धक्का-मुक्की, हिरासत में लिए कई सीनियर नेता
चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो...

7. Breaking: पंजाब की राजनीति में हलचल, कई बड़े नेता BJP में शामिल
आज पंजाब BJP में कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से ...

8. Weather Alert : पंजाब के डबल शिफ्ट स्कूलों का बदला समय
राज्य में घने कोहरे और खराब मौसम को देखते हुए पंजाब सरकार ने सभी सरकारी डबल शिफ्ट ...

9. पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल, फायरमैन...

10. श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर पर मुस्लिम युवक की वायरल वीडियो ने मचाई हलचल, जांच के आदेश जारी
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की निगाहें श्री दरबार साहिब ...

