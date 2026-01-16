58 minutes ago
Breaking
Punjab में आज : राजनीति में हलचल तो वहीं हिरासत में BJP के बड़े लीडर, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 16 Jan, 2026 05:03 PM
क्या दीपक बाली के होटल में Raid करेगी भगवंत मान सरकार: सुखपाल खैहरा
1. "पंजाब केसरी" ग्रुप पर छापेमारी कोई कार्रवाई नहीं बल्कि सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश: मनजिंदर सिंह सिरसा
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई छापेमारी कोई ...
2. मुक्तसर, नवांशहर के बाद गुरदासपुर DC कार्यालय को मिला धमकी भरा E-Mail, तालाशी अभियान जारी
कुछ दिनों से पंजाब भर में डिप्टी कमीशनर कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकिया मिलने...
3. क्या दीपक बाली के होटल में Raid करेगी भगवंत मान सरकार: सुखपाल खैहरा
पंजाब की राजनीति में मीडिया की आज़ादी और सरकारी दबाव को लेकर एक नया विवाद ...
4. जो गोलियों से नहीं डरे, वे आम आदमी पार्टी से क्या डरेंगे: रवनीत बिट्टू
पंजाब की राजनीति इस समय गरमाई हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज पंजाब...
Punjab में आज : शिक्षा मंत्री ने और बढ़ा दी छुट्टियां तो वहीं राजनीति में बड़ी हलचल, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बंद रहा कपूरथला शहर! तो वहीं जानें अपने जिले का Weather, पढ़ें Top 10
5. PSTET 2026 : 15 मार्च को ही होगी PSTET परीक्षा, शिक्षा विभाग ने किया स्पष्ट
स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) ने वर्ष 2026 में आयोजित होने ...
6. BJP का प्रदर्शन: CM आवास के बाहर पुलिस-नेताओं में धक्का-मुक्की, हिरासत में लिए कई सीनियर नेता
चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो...
7. Breaking: पंजाब की राजनीति में हलचल, कई बड़े नेता BJP में शामिल
आज पंजाब BJP में कई बड़े चेहरे शामिल हुए हैं। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों से ...
8. Weather Alert : पंजाब के डबल शिफ्ट स्कूलों का बदला समय
राज्य में घने कोहरे और खराब मौसम को देखते हुए पंजाब सरकार ने सभी सरकारी डबल शिफ्ट ...
9. पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब में फायरमैन की भर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल, फायरमैन...
10. श्री दरबार साहिब के पवित्र सरोवर पर मुस्लिम युवक की वायरल वीडियो ने मचाई हलचल, जांच के आदेश जारी
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की निगाहें श्री दरबार साहिब ...
Punjab में आज : आतिशी FIR पर सुखपाल खैहरा का हमला तो वहीं अकाली दल ने घेरी आम आदमी पार्टी, पढ़ें ...
Punjab में आज : राणा बलाचौरिया ह'त्याकांड के शूटर गिरफ्तार तो वहीं मां के भक्तों के लिए खुशखबरी,...
Punjab में आज : मौसम विभाग की एडवाइजरी तो वहीं ड्रम कांड मामले में आरोपी Couple का खुलासा, पढ़ें...
Punjab में आज : गहरी धुंध की चेतावनी तो वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान ने बांटे नियुक्ति पत्र तो वहीं 3 IAS अधिकारियों की प्रमोशन, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान का सख्त रुख तो वहीं पाक गई सरबजीत केस से जुड़ी अहम Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : टोल प्लाजा को लेकर किसानों का ऐलान तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : कोर्ट व स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं घने कोहरे का Alert, पढ़ें Top...
Punjab में आज : कई जिलों के कोर्ट परिसरों को मिली बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं लुधियाना में ड्रम...
Punjab Top 10 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। कामकाज में किया गया बदलाव फायदेमंद साबित हो सकता है। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है।
वृष राशि वालों का आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिजनेस में किसी पुराने संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है। प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिल...
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कामकाज के चलते नए लोगों से मुलाकात हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा जातकों की मीटिंग सफल रह सकती है। पाठ पूजा में मन लग सकता है। बच्चों के साथ घूमने जा सकते...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। व्यापारी किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। काम को लेकर भाग दौड़ अधिक रहेगी। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन मिल सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में खर्च पहले से अधिक बढ़ सकता है। जीवनसाथी से घर के कामों को पूरा करने में सहयोग मिल सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।
धनु राशि वालों के आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। घर में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान को मिली कामयाबी से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरी या बिजनेस में बदलाव का मन बन सकता है। रिश्तों में संवाद बेहतर होगा।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है।
