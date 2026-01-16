Main Menu

क्या दीपक बाली के होटल में Raid करेगी भगवंत मान सरकार: सुखपाल खैहरा

Edited By Kamini,Updated: 16 Jan, 2026 04:50 PM

sukhpal singh khaira tweet

पंजाब की राजनीति में मीडिया की आज़ादी और सरकारी दबाव को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है।

जालंधर : पंजाब की राजनीति में मीडिया की आज़ादी और सरकारी दबाव को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला किया है और उन पर पंजाब को 'पुलिस स्टेट' बनाने का आरोप लगाया है, जहां सरकार के खिलाफ बुराई करने वाली हर आवाज को टारगेट किया जा रहा है।

PunjabKesari

खैहरा ने कहा कि जालंधर में 'पंजाब केसरी' ग्रुप के एक होटल पर राज्य की अलग-अलग एजेंसियों ने रेड की है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई सिर्फ़ मीडिया हाउस को डराने और उनकी आवाज दबाने के मकसद से की गई है। इसी के साथ ही खैहरा ने ट्वीट करते हुए सरकारी एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इन एजेंसियों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के करीबी माने जाने वाले दीपक बाली के 'सुख महल' होटल पर रेड करने की हिम्मत है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार के कथित गलत कामों को सामने लाने की हिम्मत करते हैं।

सुखपाल खैहरा ने मीडिया को चुनकर निशाना बनाने की कड़ी निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में इस तरह मीडिया की आवाज को दबाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके अनुसार, यह कार्रवाई सिर्फ़ इसलिए की गई क्योंकि मीडिया ने राज्य सरकार की कमियों को जनता के सामने उजागर किया था।

