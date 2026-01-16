Main Menu

PSTET 2026 : 15 मार्च  को ही होगी PSTET परीक्षा, शिक्षा विभाग ने किया स्पष्ट

16 Jan, 2026

पंजाब में पीएसटीईटी (Punjab State Teacher Eligibility Test) को लेकर चल

चंडीगढ़: पंजाब में PSTET (Punjab State Teacher Eligibility Test) को लेकर चल रही अटकलों पर शिक्षा विभाग ने विराम लगा दिया है। राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), पंजाब ने साफ कर दिया है कि PSTET परीक्षा निर्धारित तिथि 15 मार्च 2026 (रविवार) को ही आयोजित की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और केवल विभाग की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा की तैयारी तय शेड्यूल के अनुसार जारी रखें। PSTET से संबंधित कोई भी अपडेट केवल अधिकृत वेबसाइट और आधिकारिक नोटिस के माध्यम से ही मान्य होगा।
 

