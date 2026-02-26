Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में ऐतिहासिक ‘बदलाव रैली’ को लेकर उत्साह, 14 मार्च को अमित शाह करेंगे नेतृत्व: ग्रेवाल

पंजाब में ऐतिहासिक ‘बदलाव रैली’ को लेकर उत्साह, 14 मार्च को अमित शाह करेंगे नेतृत्व: ग्रेवाल

Edited By Vatika,Updated: 26 Feb, 2026 03:52 PM

bjp rally punjab

भाजपा नेता एडवोकेट सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भुखड़ी कलां ने कहा कि 14

लुधियाना: भाजपा नेता एडवोकेट सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल भुखड़ी कलां ने कहा कि 14 मार्च 2026 को पंजाब में होने वाली ‘बदलाव रैली’ को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन राज्य के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि यह रैली केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता की बदलाव और बेहतर शासन की चाह का प्रतीक है।

ग्रेवाल ने भाजपा पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा द्वारा चंडीगढ़ से की गई घोषणा की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास की उम्मीद रखने वाले लोगों की आवाज है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, जिनमें कानून व्यवस्था की स्थिति, भ्रष्टाचार, माफिया का असर, स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियां, किसानों को भुगतान में देरी और बढ़ता अपराध शामिल हैं।

ग्रेवाल ने कहा कि पंजाब के लोग अब प्रगति, सम्मान और न्याय पर आधारित भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को अपनाकर तेज विकास और स्थिरता के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ‘बदलाव रैली’ पंजाब की राजनीति में एक अहम मोड़ साबित होगी और राज्य को प्रगति के मार्ग पर ले जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!