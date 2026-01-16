"पंजाब केसरी" ग्रुप पर छापेमारी कोई कार्रवाई नहीं बल्कि सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश: मनजिंदर सिंह सिरसा

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पंजाब केसरी ग्रुप

पटियाला (परमीत): दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पंजाब केसरी ग्रुप पर की गई छापेमारी कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि सच की आवाज़ों को दबाने की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि जब सरकारें सच से डरने लगती हैं तो सबसे पहले स्वतंत्र मीडिया को निशाना बनाया जाता है। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही किया गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब केसरी / हिंद समाचार ग्रुप पर की गई छापेमारी को उन्होंने कार्रवाई नहीं, बल्कि सच बोलने वाली आवाज़ों को चुप कराने की साजिश करार दिया।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार गांधी परिवार की इमरजेंसी वाली सोच को दोहरा रही है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि न तब मीडिया झुका था और न ही आज झुकेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ मजबूती से खड़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया की आज़ादी पर हमला लोकतंत्र पर हमला है।