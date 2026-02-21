दोस्त की पत्नी को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला हदें की पार, आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही पुलिस

दोस्त और उसकी पत्नी के बीच घरेलू कलेश को लेकर हुए झगड़े का समाजसेवी ने फायदा उठाया।

लुधियाना (विशेष): दोस्त और उसकी पत्नी के बीच घरेलू कलेश को लेकर हुए झगड़े का समाजसेवी ने फायदा उठाया। दोस्त के घर छोड़ कर जाने के बाद आरोपी गगन ढंड ने उसकी पत्नी को घर में अकेला पाकर उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे डाला। इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता को कई बार धमकियां दी और किसी को न बताने की बात कहीं। वारदात करीब 10 महीने पहले मई 2025 की है। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों के पास की। पुलिस द्वारा जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर सिविल लाइन इलाके में रहने वाले समाजसेवी गगन ढंड के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

पीड़िता द्वारा पुलिस के पास दर्ज कराई शिकायत के मुताबिक आरोपी गगन ढंड उसके पति का दोस्त था और अक्सर उसका घर में आना जाना था। घरेलू बातों को लेकर पीड़िता की पति के साथ लड़ाई हो गई और कुछ समय बाद उसका पति विदेश चला गया। जिसका फायदा गगन ने उठाया और वह पीड़िता के घर आता जाता रहा। कुछ समय बाद पीड़िता के ससुर की मौत हो गई।

इसके बाद वह बच्चों और सास के साथ अकेली रह गई। मई 2025 को आरोपी रात के समय घर आया। पीड़िता के बच्चे सो रहे थे और सास किसी कारण रिश्तेदारों के घर गई थी। आरोपी ने उसे कहा कि उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। जिस कारण वह उसके घर रहना चाहता है।

पीड़िता के मुताबिक आरोपी के हाथ में पहले से ही कोल्ड ड्रिंक पकड़ी हुई थी। आरोपी की मजबूरी समझ कर उसने गगन को घर में रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद गगन ने हाथ में पकड़ी कोल्डड्रिंक उसे पकड़ा दी और पीने को कहा। कोल्डड्रिंक पीने के बाद वह बेसुध हो गई तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी अगले दिन चला गया। आरोपी से डरते हुए पीड़िता ने उसका नंबर ब्लाक में डाल दिया। इसके बाद आरोपी उसे परेशान करता रहा। कुछ समय बीता तो उसका फोन खराब हो गया।

पीड़िता ने फोन चेंज किया तो उसका फोन नंबर ब्लाक लिस्ट से हट गया। जिसके बाद आरोपी फिर से उसे परेशान करना शुरू हो गया। एक दिन वह घर जा रही थी तो आरोपी ने अपनी कार रोक ली और उसे अपने पास बुलाया। 19 अक्तूबर को आरोपी ने उसे कुछ रुपए गूगल पे किए और उसे फिर से परेशान करने लगा। किसी तरह से हिम्मत जुटा कर पीड़िता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।

पुलिस के उच्चाधिकारियों से इंसाफ की मांग की गई। ए.सी.पी. सिविल लाइन द्वारा मामले की जांच के बाद आरोप सही पाए गए तो आरोपी पर मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए। उधर, थाना डिवीजन आठ के एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर अमृतपाल शर्मा ने बताया कि आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में छापामारी शुरु कर दी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

