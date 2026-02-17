पुलिस की कार्रवाई, 2 नशा तस्कर किए गिरफ्तार

थाना मेहरबान में एनडीपीएस एक्ट के अधीन मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

लुधियाना (अनिल): क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम ने दो नशा तस्करों को थाना मेहरबान के इलाके में 320 ग्राम हेरोइन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा 9000 की ड्रग्स मनी और 25 खाली लिफाफे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। जांच अधिकारी थानेदार बलजीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान राज मिश्रा वासी बाजीगर मोहल्ला मेहरबान और ऋषभ वासी बाजडा कॉलोनी के रूप में की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना मेहरबान में एनडीपीएस एक्ट के अधीन मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

