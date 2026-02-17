लुधियाना में फर्जी स्कूल पर बड़ी कार्रवाई: PSEB ने 27 छात्रों के रोल नंबर किए रद्द, पढ़ें पूरी खबर

डम्मी स्कूलों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।

लुधियाना,(विक्की): डम्मी स्कूलों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस श्रृंखला में बड़ी कार्रवाई करते हुए लुधियाना के एक फर्जी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, क्योंकि इस स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए सुविधाओं की कमी के बावजूद 12वीं की परीक्षाओं के लिए छात्रों को रजिस्टर किया गया था।



विभाग से मिली जानकारी मुताबिक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पी.एस.ई.बी.) द्वारा दसमेश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महिदूदां, लुधियाना (स्कूल कोड 3100187) के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें मान्यता वापस लेना और फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करना शामिल है। यहां तक कि पी.एस.ई.बी. ने स्कूल द्वारा रजिस्टर किए गए सभी 27 छात्रों के रोल नंबर भी रद्द कर दिए हैं।



हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल संचालक ने अपनी स्कूल साइट को किराए पर दे रखा था जिसकी फिजिकल जांच के दौरान इस स्कूल का कोई अस्तित्व सामने नहीं आया, इसकी इमारत किराए पर दी गई थी और कोई कक्षा नहीं चल रही थी। 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए रजिस्टर्ड 27 छात्रों के रोल नंबर भी मौजूद नहीं थे, जिसके कारण पी.एस.ई.बी. ने उनके रोल नंबर रद्द कर दिए। विभाग के मुताबिक अभी 4 अन्य स्कूल जांच के अंतर्गत हैं जो ऐसी गतिविधियों को चला रहे हैं।