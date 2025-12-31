Main Menu

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 31 Dec, 2025 12:43 PM

punjab top 5 update

सूखी ठंड से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।

 1) New Year पर पंजाब में होगी बारिश, इन जिलों के लिए जारी हुआ Alert
सूखी ठंड से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पंजाब के ..

2) पंजाब में सर्दियों की छुट्टियों के बीच नया अपडेट, जनवरी में भी लगेंगी मौजे
पंजाब के स्कूलों में इस समय सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। वहीं जनवरी..

3) ठिठुरन के बीच कल खुलेंगे स्कूल? छुट्टियां बढ़ने की उम्मीद में सोशल मीडिया पर CM और शिक्षा मंत्री के हैंडल्स टटोल रहे Teacher
पंजाब के सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां आज समाप्त हो रही हैं और तय कार्यक्रम के ..

4) लुधियाना ATM लूट के बाद जालंधर तक पहुंचे सुराग, शहरों में छापेमारी कर रही पुलिस
पंजाब के अलग-अलग शहरों में ATM लूट रहे गैंग को दबोचने के लिए कई जिलों..

और ये भी पढ़े

5) Jalandhar News: RTA रविंदर सिंह गिल की मौ+त, फ्लैट के बाथरूम में मिला शव
जालंधर के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) रविंदर सिंह गिल के मौत की खबर साम...

 

 

