पंजाब में सर्दियों की छुट्टियों के बीच नया अपडेट, जनवरी में भी लगेंगी मौजे

चंडीगढ़: पंजाब के स्कूलों में इस समय सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। वहीं जनवरी महीने में भी छुट्टियों के कारण लोगों को राहत मिलने वाली है। इस महीने जहां 26 जनवरी को सरकारी अवकाश रहेगा, वहीं कुछ आरक्षित छुट्टियां भी निर्धारित की गई हैं।

पंजाब सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रदेशभर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा जनवरी माह में चार रविवारों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ आरक्षित छुट्टियां भी शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी छुट्टियों की सूची के मुताबिक 1 जनवरी (गुरुवार) को नव वर्ष दिवस, 13 जनवरी (मंगलवार) को लोहड़ी, 17 जनवरी (शनिवार) को भगवान आदि नाथ जी का निर्वाण दिवस तथा 23 जनवरी (शुक्रवार) को बसंत पंचमी और सतगुरु राम सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर आरक्षित छुट्टियां घोषित की गई हैं।

यहां स्पष्ट कर दें कि आरक्षित छुट्टियों के दिन स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर सामान्य रूप से खुले रहते हैं, लेकिन प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पूरे वर्ष में अपनी सुविधा अनुसार कोई भी दो आरक्षित छुट्टियां ले सकता है। वहीं कई निजी स्कूलों में लोहड़ी, नव वर्ष और बसंत पंचमी के अवसर पर छुट्टी घोषित की जाती है।

सर्दियों की छुट्टियां बढ़ने की संभावना

पंजाब में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घनी धुंध के चलते स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां बढ़ाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम को देखते हुए कई अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग की जा रही है। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार द्वारा सर्दियों की छुट्टियों में बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है।