  • ठिठुरन के बीच कल खुलेंगे स्कूल? छुट्टियां बढ़ने की उम्मीद में सोशल मीडिया पर CM और शिक्षा मंत्री के हैंडल्स टटोल रहे Teacher

Edited By Vatika,Updated: 31 Dec, 2025 09:07 AM

winter vacations

पंजाब के सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां आज समाप्त हो रही हैं

लुधियाना(विक्की): पंजाब के सरकारी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां आज समाप्त हो रही हैं और तय कार्यक्रम के अनुसार 1 जनकी से स्कूल दोबारा खुलने जा रहे हैं। हालांकि, प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और लगातार बढ़ रहे घने कोहरे के कारण अब इन छुट्टियों को आगे बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस गंभीर स्थिति के बीच सोशल मीडिया पर एक रोचक बार्चा ने सबका  ध्यान खींचा है। लोग लिख रहे हैं कि मास्टर सुबह से कभी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और कभी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सोशल मीडिया हैंडल्स खोलकर देख रहे हैं ताकि छुट्टियों में बढ़ौतरी से जुड़ी कोई भी ताजा जानकारी मिलते ही राहत की सांस ली जा सके।


भीषण शीत लहर और मौसम विभाग का अलर्ट
वहीं दूसरी तरफ मास्टर कैडर यूनियन जिला यूनिट लुधियाना की एक महत्वपूर्ण मीटिंग प्रदेश उपाध्यक्ष जगजीत सिंह साहनवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने राज्य के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त की। जिला महासचिव गुरप्रीत सिंह दोराहा, वित्त सचिव स्वर्ण सिंह, सीनियर उपाध्यक्ष नवदीप सिंह, उपाध्यक्ष राजविंदर सिंह और प्रेस सचिव मनोज कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पूरे राज्य में कोहरा इतना घना है कि दृश्यता (विजीबिलिटी) शून्य के बराबर रह गई है। तापमान में अचानक आई गिरावट और मौसम विभाग द्वारा आने वाले दिनों में बारिश और ठंड का अलर्ट जारी होने के कारण स्थिति और विकट हो सकती है।

छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा पर गहरा संकट
यूनियन नेताओं ने तर्क दिया कि ऐसी हाड़ कंपा देने वाली ठंड में स्कूल जाने वाले नन्हें छात्रों को बीमारियों का सबसे ज्यादा खतरा है। इसके अलावा, के शिक्षक दूर-दराज के इलाकों से स्कूल पहुंचते हैं, उन्हें घने कोहरे में मात्रा करने में भारी कठिनाइयों और हादसों के डर का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उपस्थित यूनियन सदस्यों ने पंजाब सरकार और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से पुरजोर मांग की कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सर्दियों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई जाएं। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला महिला इकाई की सदस्या कंवलजीत कौर, जसवीर कौर, सुपरजीत कौर, मनजीत कौर और सुषमा शर्मा विशेष रूप से शामिल हुई। इनके अलावा रूपिंदर सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष प्रभजोत मिल, हरविंदर सिंह खन्ना और सिमरजोत सिंह ने भी शिक्षा मंत्री से अपील की कि जमीनी हकीकत को देखते हुए जलद से जल्द छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए।

