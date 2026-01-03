13 hours ago
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 03 Jan, 2026 01:36 PM
धुंध व कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी हुई है।
1) मोगा में तड़के सुबह चली ताबड़तोड़ गोलियां, युवक की मौ+त
पंजाब में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब मोगा जिले के..
2) Indian Railway: घने कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, लुधियाना से कई ट्रेनें प्रभावित
धुंध व कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी हुई है। रफ्तार कम होने के कारण ट्रेनें..
3) Punjab Weather: पंजाब-चंडीगढ़ में घना कोहरा और शीत लहर, Red Alert जारी
पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे और शीत लहर का प्रकोप जारी है।
4) Punjab: Canada से आई महिला की ह+त्या के मामले में नई Update! CCTV आई सामने
कपूरथला शहर के सीनपुरा इलाके में दिनदहाड़े गोली मारकर की गई महिला की..
आज आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। नए व्यापारिक सौदे लाभदायक रहेंगे।
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। धैर्य से काम लें।
कर्क: आज आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे।
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अटके हुए सरकारी कार्य आज गति पकड़ेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए दिन खुशनुमा रहेगा।
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यभार बढ़ने से थकान महसूस होगी।
कला और साहित्य से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है। दांपत्य जीवन में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।
आज मेहनत का दिन है। सफलता पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा।
भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। करियर में पदोन्नति की संभावना है। व्यापार में नई ऊंचाइयां छुएंगे। घर का वातावरण प्रसन्नतापूर्ण रहेगा।
आलस्य को त्याग कर काम पर ध्यान दें। व्यापार में उतार-चढ़ाव आ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें।
व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी। आय के नए स्रोत बनेंगे। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है। पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी।
आज आप आध्यात्मिक शांति महसूस करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी।
