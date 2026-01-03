Main Menu

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

03 Jan, 2026

punjab top 5

धुंध व कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी हुई है।

1) मोगा में तड़के सुबह चली ताबड़तोड़ गोलियां, युवक की  मौ+त
पंजाब में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब मोगा जिले के..

2) Indian Railway: घने कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, लुधियाना से कई ट्रेनें प्रभावित
धुंध व कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी हुई है। रफ्तार कम होने के कारण ट्रेनें..

3) Punjab Weather: पंजाब-चंडीगढ़ में घना कोहरा और शीत लहर, Red Alert जारी
 पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे और शीत लहर का प्रकोप जारी है। 

4) Punjab: Canada से आई महिला की ह+त्या के मामले में नई Update! CCTV आई सामने
 कपूरथला शहर के सीनपुरा इलाके में दिनदहाड़े गोली मारकर की गई महिला की..

5) पंजाब सरकार का प्रशासनिक फैसला, 3 IAS अधिकारियों को दी पदोन्नति

 

