Punjab Weather: पंजाब-चंडीगढ़ में घना कोहरा और शीत लहर, Red Alert जारी

चंडीगढ़: पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे और शीत लहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है। अमृतसर और हलवारा में दृश्यता शून्य दर्ज की गई, जबकि फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

कम दृश्यता के चलते चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 10 उड़ानें प्रभावित हुईं और अमृतसर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट संचालन पर असर पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला सहित कई जिलों में बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। आने वाले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 6 जनवरी तक घने कोहरे और ठंड के कारण जनजीवन व यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।



3 दिन ऐसा रहेगा तापमान