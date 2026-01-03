Indian Railway: घने कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार, लुधियाना से कई ट्रेनें प्रभावित

धुंध व कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी हुई है। रफ्तार कम होने के कारण

लुधियाना(गौतम) : धुंध व कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार थमी हुई है। रफ्तार कम होने के कारण ट्रेनें अपने गंतव्य स्टेशन पर देरी से पहुंच रही हैं। हालांकि रेलवे विभाग की तरफ से स्पीड पर काबू रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ड्राइवरों को फॉग डिवाइस के अलावा अन्य उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए हैं लेकिन फिर भी कई लंबी दूरी की ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पिछड़ कर चल रही हैं। ट्रेनें लेट होने के कारण अधिकतर यात्रियों को प्लेटफार्म पर ठंड में ठिठुरते हुए ट्रेनों का इंतजार करना पड़ा। एक तो नवनिर्माण के चलते प्लेटफार्म नंबर 2 व 3 पर कार्य चल रहा है। जिस कारण ट्रेनों की बर्थ भी बदली गई है। यात्रियों का कहना है कि विभाग को यात्रियों के बैठने का उचित प्रबंध करना चाहिए।

शुक्रवार को भी लुधियाना से दिल्ली व जम्मू की तरफ जाने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पिछड़कर चलीं। मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की तरफ जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रैस 1 घंटा 21 मिनट, गंगा सतलुज एक्सप्रैस फिरोजपुर कैंट से धनबाद की तरफ जाने वाली 30 मिनट, अमृतसर जनशताबदी हरिद्वार से अमृतसर की तरफ जाने वाली 30 मिनट, सचखंड एक्सप्रैस डेढ़ घंटा, अंबाला-जालंधर डीएमयू 1 घंटा, गरीब रथ एक्सप्रैस सहरसा से अमृतसर की तरफ जाने वाली 7 घंटे, फिरोजपुर इंटर सिटी, अमृतसर से न्यू तीनसुकिया, अमरनाथ एक्सप्रैस, दरभंगा से अमृतसर की तरफ जाने वाली दरभंगा एक्सप्रैस , जम्मूतवी-सबलपुर एक्सप्रैस, हेमकुंट एक्सप्रैस, अमृतसर-देहरादून एक्सप्रैस, बरमाड़ से जम्मूतवी की तरफ जाने वाली शालीमार मालनी एक्सप्रैस भी अपने निर्धारित समय से लेट चली।

