Punjab: Canada से आई महिला की ह+त्या के मामले में नई Update! CCTV आई सामने

वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं

कपूरथला (ओबराय): कपूरथला शहर के सीनपुरा इलाके में दिनदहाड़े गोली मारकर की गई महिला की हत्या के मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं और अब पुलिस के हाथ आरोपियों की तस्वीरें लग गई हैं।

सीसीटीवी फुटेज से मिले अहम सुराग

पुलिस द्वारा खंगाले गए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके पर आते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद तेज़ी से फरार हो जाते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार फुटेज में आरोपियों के हुलिए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनकी पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

घर में घुसकर की गई फायरिंग

बताया जा रहा है कि आरोपी दोपहर के समय जबरन घर में दाखिल हुए और फायरिंग की। पुलिस के अनुसार कुल चार राउंड फायर किए गए, जिनमें से एक गोली हेमप्रीत कौर को लगी, जबकि तीन गोलियां हवा में चलाई गईं। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

तस्वीरों के आधार पर तलाश तेज

सीसीटीवी से मिली तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अलग-अलग टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मृतका हेमप्रीत कौर का पति और बेटा कनाडा में रहते हैं। इस अचानक हुई घटना से परिवार गहरे सदमे में है और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।