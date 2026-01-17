Main Menu

  • Punjab में आज : आतिशी वीडियो का दिल्ली फॉरेंसिक जांच में सच आया सामने तो वहीं जिंदा जली मां-बेटी, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 17 Jan, 2026 05:03 PM

पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग, ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे

1. पंजाब: 18,19 और 22 जनवरी को हो सकती है बारिश, कड़ाके की ठंड के बीच ताजा पूर्वानुमान जारी
पंजाब और चंडीगढ़ समेत पूरा क्षेत्र इस समय शीत लहर और घने कोहरे की चपेट में है...

2. Atishi Video Controversy: सुखपाल खैहरा ने आतिशी पर केस दर्ज और LoP से हटाने की रखी मांग
भुलत्थ से कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ...

3. पंजाब के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग, ठिठुरते हुए स्कूल पहुंच रहे बच्चे
पंजाब में एक ओर जहां कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, वहीं भारी मांग के ...

4. Punjab में आपातकाल जैसी स्थिति, दखल के लिए कल Governor से मिलने जा रही BJP
भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में भाजपा पंजाब वफद और ...

5. Exams से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का सख्त फैसला, जारी किए नए आदेश
पंजाब यूनिवर्सिटी (P.U.) ने सालाना एग्जाम से पहले अपने सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों ...

6. 8 साल पुराने मामले में सुखबीर बादल को कोर्ट से राहत, पढ़ें पूरा मामला
शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर...

7. पंचायती चुनाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने लगाई पाबंदियां, सख्त आदेश जारी
पंजाब राज्य चुनाव कमीशन द्वारा जिला तरनतारन के गांवों कक्का कंडियाला ...

8. घने कोहरे के कारण स्कूल वैन दर्दनाक हादसे की शिकार, सहमे लोग
आज सुबह घने कोहरे के कारण गुरदासपुर जिले में एक बेहद दर्दनाक और ...

9. पंजाब में धुंध का कहर: जिंदा जल गई मां-बेटी! पंजाब पुलिस की कर्मचारी थी सरबजीत कौर
संगरूर के दिड़बा इलाके में सूलर घराट नजदीक हादसा हो गया। यहां एक ...

10. आतिशी वीडियो मामले को लेकर दिल्ली लैब का खुलासा, फोरेंसिक रिपोर्ट आई सामने
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के वायरल वीडियो को लेकर बड़ा खुलासा हुआ..

