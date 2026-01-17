घने कोहरे के कारण स्कूल वैन दर्दनाक हादसे की शिकार, सहमे लोग

आज सुबह घने कोहरे के कारण गुरदासपुर जिले में एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हो गया।

गुरदासपुर (हरमन/ हरजिंदर गोराया): आज सुबह घने कोहरे के कारण गुरदासपुर जिले में एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हो गया। सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ चूड़ियां के शिक्षक, जो पठानकोट–गुरदासपुर की ओर से स्कूल ड्यूटी के लिए फतेहगढ़ चूड़ियां आ रहे थे, उनकी वैन गुरदासपुर के नजदीकी गांव नरावाली के पास एक ट्रक से जोरदार टक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

हादसा इतना भयानक था कि शिक्षकों की वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार शिक्षकों को गंभीर चोटें आईं। इसी दौरान पीछे से आ रही एक अन्य कार भी दुर्घटनास्थल पर शिक्षकों की वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिक्षकों की वैन के दोनों पिछले टायर ऊपर की ओर उठ गए और पीछे से आई कार शिक्षकों की गाड़ी के नीचे जा घुसी।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू करते हुए घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ शिक्षकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह पड़े घने कोहरे के कारण हुआ, जिससे सड़क पर दृश्यता बेहद कम हो गई थी। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखकर हर कोई सहम गया है।

इस दर्दनाक हादसे के बाद शिक्षक वर्ग और आम लोगों में भारी रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद पंजाब सरकार द्वारा स्कूलों में छुट्टियां न किए जाने के कारण शिक्षकों और विद्यार्थियों को जान जोखिम में डालकर स्कूल आना-जाना पड़ रहा है।

शिक्षक वर्ग ने सरकार से मांग की है कि मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार के हादसों से बचा जा सके। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और हादसे के कारणों की गहनता से पड़ताल की जा रही है।

