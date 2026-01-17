पंजाब: 18,19 और 22 जनवरी को हो सकती है बारिश, कड़ाके की ठंड के बीच ताजा पूर्वानुमान जारी

पंजाब और चंडीगढ़ समेत पूरा क्षेत्र इस समय शीत लहर और घने कोहरे की चपेट में है

चंडीगढ़ (मनप्रीत): पंजाब और चंडीगढ़ समेत पूरा क्षेत्र इस समय शीत लहर और घने कोहरे की चपेट में है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड महसूस की गई और सुबह के समय विजिबिलिटी ना-मात्र रह गई। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क लेकिन अत्यधिक ठंडा रहने की संभावना है, वहीं 19 जनवरी के बाद हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। राज्य के तापमान आंकड़ों पर नजर डालें तो पंजाब में ठंड ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बलोवाल सौंखड़ी (शहीद भगत सिंह नगर) को प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान दर्ज किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो जमाव बिंदु के बेहद करीब है।

दूसरी ओर कुछ शहरों में दिन के समय धूप निकलने से मामूली राहत मिली है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20.9 डिग्री सेल्सियस के साथ मानसा प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रमुख शहरों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पवित्र शहर अमृतसर में न्यूनतम तापमान करीब 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा और घना कोहरा छाया रहा। लुधियाना और पटियाला में न्यूनतम तापमान क्रमशः 5.2 डिग्री और 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बठिंडा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, फरीदकोट में 4.8 डिग्री, गुरदासपुर में 2.7 डिग्री, होशियारपुर में 3 डिग्री, मानसा में 5.4 डिग्री, भाखड़ा डैम क्षेत्र में 4.9 डिग्री और श्री आनंदपुर साहिब में न्यूनतम तापमान करीब 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी चंडीगढ़ में भी ठंड का असर बना हुआ है, जहां न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री और अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी

मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, खासकर सुबह और रात के समय। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने 19 जनवरी से मौसम में बदलाव की संभावना जताई है, जिसके तहत 18, 19 और 22 जनवरी को पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। प्रशासन ने कोहरे के दौरान वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here