पंजाब में धुंध का कहर: जिंदा जल गई मां-बेटी! पंजाब पुलिस की कर्मचारी थी सरबजीत कौर

पंजाब में घनी धुंध के चलते एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है

पंजाब डेस्कः संगरूर के दिड़बा इलाके में सूलर घराट नजदीक हादसा हो गया। यहां एक स्विफ्ट कार में अचानक आग लग जाने से कार सवार मां और बेटी की बुरी तरह झुलसकर मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान सरबजीत कौर के रूप में हुई है, जो पंजाब पुलिस में कार्यरत थीं और गांव मौड़ां की रहने वाली थीं।

मिली जानकारी के अनुसार, सरबजीत कौर आज सुबह अपनी माता के साथ रिश्तेदारी में गांव भाई की पिशौर जा रही थीं। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। हालांकि हादसे के सही समय को लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घटना सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई। इस हादसे की जानकारी सुबह करीब 7 बजे के आसपास लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

हादसा इतना भीषण था कि स्विफ्ट कार पूरी तरह जल चुकी थी और वाहन का नंबर पहचानना भी मुश्किल हो गया था। पुलिस ने गाड़ी के चैसी नंबर के आधार पर जानकारी हासिल कर मृतकों की पहचान की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीमों की मदद ली जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि मृतक सरबजीत कौर का भाई भी पंजाब पुलिस में सेवाएं दे रहा है।