Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 17 Jan, 2026 01:02 PM
पंजाब भर में धुंध का पूरा जोर देखने को मिल रहा है।
1) Punjab Weather: कंपकंपाती ठंड से पंजाब बेहाल, 21 जनवरी तक यैलो अलर्ट जारी
पंजाब भर में धुंध का पूरा जोर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां विजिबिलिटी में भारी ..
2) फगवाड़ा में देर रात बड़ी वारदात! बदमाशों ने घर पर पैट्रोल बम से किया हमला
फगवाड़ा शहर में लगातार तीसरे दिन गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला..
3) बड़ी खबर: राणा बलाचौरिया मर्डर केस का मेन शूटर एनकाउंटर में ढेर
कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी ..
4) हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मोगा में 19 जनवरी को होंगे मेयर चुनाव
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मोगा जिले में मेयर पद ..
5) नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, फॉर्च्यूनर सवार पांच लोगों की मौके पर मौ/त
बठिंडा-बीकानेर नेशनल हाईवे पर आज सुबह दिल दहला देने वाली हादसा हो गया..
