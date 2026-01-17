Main Menu

फगवाड़ा में देर रात बड़ी वारदात! बदमाशों ने घर पर पैट्रोल बम से किया हमला

17 Jan, 2026

फगवाड़ा शहर में लगातार तीसरे दिन गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला।

फगवाड़ा (सोनू): फगवाड़ा शहर में लगातार तीसरे दिन गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। ताज़ा मामला फ्रेंड्स कॉलोनी से सामने आया है। फगवाड़ा की फ्रेंड्स कॉलोनी में कुछ लोगों ने एक घर पर पेट्रोल बम से हमला किया। इतना ही नहीं, तेजधार हथियारों से गेट की तोड़फोड़ भी की गई। फ्रेंड्स कॉलोनी के एक व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों ने कुछ लोगों पर देर रात हथियारों के साथ घर पर हमला करने, गेट की तोड़फोड़ करने और बाद में आग लगाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस संबंध में बातचीत करते हुए अरविंदर सिंह सोढी और उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि रात करीब 11:30 बजे जब वे अपने घर में सो रहे थे, तभी मोटरसाइकिलों पर सवार करीब एक दर्जन लोग वहां पहुंचे और बिना किसी रंजिश के उनके घर के गेट पर तेजधार हथियारों और ईंटों से हमला कर तोड़फोड़ की। इसके बाद आरोपियों ने गेट पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गए।

परिवार का कहना है कि यह हमला सिर्फ उनके घर पर नहीं, बल्कि उन पर जानलेवा हमला था। इस घटना की सूचना फगवाड़ा पुलिस को दे दी गई है। आरोपियों ने घर के गेट पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी गुंडागर्दी कई मिनटों तक चलती रही। पूरी घटना पास के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

