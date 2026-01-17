बड़ी खबर: राणा बलचौरिया मर्डर केस का मेन शूटर एनकाउंटर में ढेर

कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है।

मोहाली : कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। खबर है कि इस मर्डर में शामिल मुख्य शूटर और गैंगस्टर करण मारा गया है। बताया जा रहा है कि करण को पुलिस ने कल देर रात खरड़ इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया। यह भी बताया जा रहा है कि गैंगस्टर करण बंबीहा गैंग से जुड़ा था। वह पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था जिस दौरान शूटर के पुलिस ने ढेर कर दिया।

