Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 12 Jan, 2026 12:59 PM
जालंधर बाईपास चौक के अंतर्गत पड़ते बहादरके रोड और बस्ती जोधेवाल के दर्जनों..
1) Punjab में आज Toll Plaza रहेंगे Free, वाहन चालकों से नहीं वसूला जाएगा टोल
पंजाब में आज चार घंटे के लिए टोल प्लाजा फ्री किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार..
2) Ludhiana में खुलेआम सिलेंडरों में गैस की अवैध पलटी, बड़े हादसे का खतरा
जालंधर बाईपास चौक के अंतर्गत पड़ते बहादरके रोड और बस्ती जोधेवाल के दर्जनों..
3) Punjab Weather: बर्फीली ठंड से कांपा पंजाब, तेजी से गिर रहा पारा, बठिंडा सबसे ठंडा
पंजाब में शीत लहर के बीच कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के अनुसार बठिंडा..
4) 2 फरवरी से शुरू होंगे 8वीं-10वीं और 12वीं के Board Exams, नियमों में बड़ा बदलाव
पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पी.एस.ई.बी.) ने फरवरी/मार्च 2026 में होने वाली वार्षिक ..
5) फगवाड़ा की मशहूर स्वीट शॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर भारी पुलिस
फगवाड़ा के होशियारपुर रोड स्थित सुधीर स्वीट शॉप पर उस समय सनसनी फैल गई,,,
