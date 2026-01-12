Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • फगवाड़ा की मशहूर  स्वीट शॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर भारी पुलिस

फगवाड़ा की मशहूर  स्वीट शॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर भारी पुलिस

Edited By Vatika,Updated: 12 Jan, 2026 09:16 AM

firing in phagwara sweet shop

दुकान खुलने के महज 15 मिनट बाद ही अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी

गोराया (कौशल): फगवाड़ा के होशियारपुर रोड स्थित सुधीर स्वीट शॉप पर उस समय सनसनी फैल गई, जब दुकान खुलने के महज 15 मिनट बाद ही अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने दुकान पर 7 से 8 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

PunjabKesari

खास बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कल भी फगवाड़ा में मौजूद थे और आज भी उनके फगवाड़ा पहुंचने से पहले यह फायरिंग की घटना सामने आई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की।
PunjabKesari
उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती असुरक्षा को दर्शाती हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल हमलावरों की पहचान और वारदात के कारणों की जांच जारी है।

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!