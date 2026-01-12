फगवाड़ा की मशहूर  स्वीट शॉप पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर भारी पुलिस

दुकान खुलने के महज 15 मिनट बाद ही अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी

गोराया (कौशल): फगवाड़ा के होशियारपुर रोड स्थित सुधीर स्वीट शॉप पर उस समय सनसनी फैल गई, जब दुकान खुलने के महज 15 मिनट बाद ही अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। जानकारी के अनुसार हमलावरों ने दुकान पर 7 से 8 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

खास बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कल भी फगवाड़ा में मौजूद थे और आज भी उनके फगवाड़ा पहुंचने से पहले यह फायरिंग की घटना सामने आई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की।



उन्होंने पंजाब की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती असुरक्षा को दर्शाती हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल हमलावरों की पहचान और वारदात के कारणों की जांच जारी है।