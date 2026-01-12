Main Menu

Ludhiana में खुलेआम सिलेंडरों में गैस की अवैध पलटी, बड़े हादसे का खतरा

Updated: 12 Jan, 2026 10:44 AM

जालंधर बाईपास चौक के अंतर्गत पड़ते बहादरके रोड और बस्ती जोधेवाल के दर्जनों इलाके गैस माफिया का गढ़ बन चुके हैं।

 लुधियाना (खुराना): जालंधर बाईपास चौक के अंतर्गत पड़ते बहादरके रोड और बस्ती जोधेवाल के दर्जनों इलाके गैस माफिया का गढ़ बन चुके हैं, जहां पर माफिया द्वारा बेखौफ होकर मौत का काला कारोबार चलाया जा रहा है जिसके कारण इलाका निवासियों की जान खतरे में है और दहशत के मारे लोग अपने बच्चों को गली मोहल्ले में खेलने के लिए भेजने तक से भी डर रहे हैं। हैरानीजनक है कि शहर में खुलेआम चल रहे मौत के काले कारोबार के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह पुलिस और खाद्य सप्लाई विभाग के अधिकारी पूरी तरह से मौन दिखाई दे रहे हैं।

सलेम टाबरी और बस्ती जोधेवाल के दर्जनों इलाकों के हालात कुछ इस तरह दर्दनाक बने हुए हैं कि गैस माफिया द्वारा 14.2 किलो ग्राम वाले घरेलू सिलैंडर से बमनुमा देसी सिलैंडरों में गैस की पलटी मारी जा रही है। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही के कारण होने वाले खौफनाक हादसे के दौरान मौत का तांडव कई बेगुनाह लोगों को मौत की आगोश में समा सकता है।

इलाके में रोजाना घरेलू गैस सिलैंडर के बड़े जखीरे उतर रहे हैं और माफिया के गुर्गे बड़ी आसानी और बेखौफ होकर मौत के सामान को इलाके में चल रही करियाने की दुकानों, मनियारी शॉप, साइकिल रिपेयर, गैस चूल्हे ठीक करने और बर्तन बेचने की आड़ में चलाए जा रहे गैर कानूनी अड्डों पर पहुंचाकर खाकी वर्दी को ठेंगा दिखा रहे हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के ए.एफ.एस.ओ. चैरी भाटिया सारी जानकारी होने के बावजूद गैस माफिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने में शून्य दिखाई दे रहे हैं। गत दिनों चैरी भाटिया द्वारा मीडिया कर्मियों के सामने ही गैस माफिया के ठिकानों पर कार्रवाई नहीं करने संबंधी कंट्रोलर सरताज सिंह चीमा के मुंह पर ही जवाब देकर ईस्ट इलाके में कार्रवाई नहीं करने की बात कह डाली है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है।

