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Punjab : नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पकड़ा 50 लाख कैश, जांच में जुटी टीम

Edited By Urmila,Updated: 21 Mar, 2026 02:59 PM

50 lakh cash recovered during the blockade

बटाला पुलिस ने बटाला के अलग-अलग इलाकों में नाकाबंदी की, जिसे बटाला पुलिस SP हेडक्वार्टर खुशबीर कौर लीड कर रही थीं।

दीनानगर (हरजिंदर सिंह गोराया): बटाला पुलिस ने बटाला के अलग-अलग इलाकों में नाकाबंदी की, जिसे बटाला पुलिस SP हेडक्वार्टर खुशबीर कौर लीड कर रही थीं। चेकिंग के दौरान बटाला पुलिस ने करीब 50 लाख रुपये कैश पकड़ा और यह कैश अब पास की पुलिस चौकी में भेज दिया गया है। यह किसका है, यह करीब 50 लाख का कैश कहां से आया और कौन ले जा रहा था और किसे देना था? कहा जा रहा है कि इसकी जांच चल रही है।

Police Blockade

एस.पी. हेडक्वार्टर कुछ वीर कौर ने कहा कि वह अपने रूटीन के तहत रोजाना चेकिंग ऑपरेशन करते हैं। इस चेकिंग ऑपरेशन से उन्हें कई बड़ी सफलताएं मिली हैं, जिनमें से एक यह है कि आज करीब 50 लाख कैश मिला। अब वह जांच करेंगे कि यह कैश कहां से आ रहा था, कौन ले जा रहा था और कहां ले जाया जा रहा था। गाड़ी की चेकिंग के दौरान कई बार उन्हें गैर-कानूनी हथियार और ड्रग्स भी मिले हैं। इससे असामाजिक तत्वों में पुलिस का डर है और आम लोगों का पुलिस पर भरोसा है।

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