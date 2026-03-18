Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab : मशहूर ज्वेलरी शोरूम पर इनकम टैक्स विभाग की रेड, दूसरे दिन भी जांच जारी

Punjab : मशहूर ज्वेलरी शोरूम पर इनकम टैक्स विभाग की रेड, दूसरे दिन भी जांच जारी

Edited By Urmila,Updated: 18 Mar, 2026 03:40 PM

income tax department raids famous jewellery showroom

कल बटाला शहर के मेन मार्केट नेहरू गेट पर एक बड़े गोल्ड (ज्वेलर) बिजनेसमैन के शोरूम में इनकम टैक्स की रेड पड़ी ।

बटाला (गुरप्रीत सिंह): कल बटाला शहर के मेन मार्केट नेहरू गेट पर एक बड़े गोल्ड (ज्वेलर) बिजनेसमैन के शोरूम में इनकम टैक्स की रेड पड़ी और कहा जा रहा है कि आधी रात तक शोरूम में रिकॉर्ड खंगाले जाते रहे और आज दूसरे दिन भी चेकिंग जारी है। कल ही, करीब 5 अलग-अलग गाड़ियों में आए बड़ी संख्या में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने नेहरू गेट पर मशहूर सुनार के तीन अलग-अलग शोरूम में घुसकर अपनी जांच शुरू की। देर रात तक वहां चेकिंग जारी रही और अब आज सुबह से उनमें से एक स्टोर में चेकिंग जारी है और एक बड़े शोरूम के शटर बंद हैं।

जिस स्टोर में अधिकारी मौजूद हैं, वहां किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है और बाहर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टिकर और प्लेट लगी गाड़ियां खड़ी हैं। इस बीच, इस कार्रवाई के बारे में कोई ऑफिशियल मीडिया सामने नहीं आ रहा है और न ही स्टोर मालिक कुछ कह रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई की दो दिन से चल रही चर्चा से दूसरे बड़े गोल्ड ट्रेडर्स भी घबराए हुए हैं।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!