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Punjab के गुरदासपुर पहुंचे मनिंदर बिट्टा, शहीद जवानों के परिवार से मुलाकात

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 16 Mar, 2026 07:15 PM

maninder bitta arrives in gurdaspur

आतंकवाद विरोधी फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा आज आदियां पुलिस चेक पोस्ट पर शहीद होमगार्ड जवान अशोक कुमार के घर, गांव अखलासपुर पहुंचे। वहाँ उन्होंने शहीद जवान के परिवार से मुलाकात की और कहा कि पुलिस अकसर दो तरफ़ा दबाव में फंसती है।

गुरदासपुर, ( हरजिंदर सिंह गोराया) : आतंकवाद विरोधी फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा आज आदियां पुलिस चेक पोस्ट पर शहीद होमगार्ड जवान अशोक कुमार के घर, गांव अखलासपुर पहुंचे। वहाँ उन्होंने शहीद जवान के परिवार से मुलाकात की और कहा कि पुलिस अकसर दो तरफ़ा दबाव में फंसती है।

उन्होंने बताया कि अगर गैंगस्टर कोई हरकत कर दें तो पुलिस को बदनाम किया जाता है या फिर पुलिस जवानों को शहीद कर दिया जाता है। वहीं, यदि पुलिस गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है, तो कुछ राजनीतिक लोग फिर भी पुलिस के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। वे यह नहीं देखते कि शहीद हुए पुलिस जवानों के परिवार का क्या होगा, अगर सरकार उनकी आर्थिक मदद नहीं करे।

बिट्टा ने कहा कि इस समय आईएसआई और विदेशों में बैठे गैंगस्टरों की साजिशों से नौजवानों को बचाना बहुत ज़रूरी है। इनकी दी गई लालच में फंसकर नौजवान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और समाज और देश-विरोधी काम और अपराध करने से भी पीछे नहीं हटते। बिट्टा ने कहा कि उन्हें आगे आना होगा, क्योंकि आज के नौजवान इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों को सामने आकर नौजवानों को देशभक्ति और धर्म की ओर मोड़ना होगा तभी युवा पीढ़ी को बचाया जा सकता है।

दूसरी ओर, राजनीतिक नेताओं को भी इस मामले में एक मंच पर आकर सरकारों को विदेशी साजिशों और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर करना चाहिए।

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