फतेहगढ़ चूड़ियां अजनाला रोड मोहन भंडारिया अड्डा स्थित एक नए बने घर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है।

गुरदासपुर (हरजिंदर सिंह गोराया) : फतेहगढ़ चूड़ियां अजनाला रोड मोहन भंडारिया अड्डा स्थित एक नए बने घर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, बिजली बोर्ड के पूर्व JE सतनाम सिंह मोहन भंडारिया अड्डा के पास सड़क किनारे अपना नया घर बनवा रहे हैं और नए घर के कंस्ट्रक्शन के लिए मिस्त्री लगे हुए हैं और आज सतनाम सिंह JE अपने रिश्तेदारों के शगुन सेरेमनी के लिए फतेहगढ़ चूड़ियां पैलेस गए थे और मिस्त्रियों के अलावा घर में एक महिला परमजीत कौर (65) अकेली मौजूद थी और दोपहर को जब मिस्त्री खाना खाने के लिए घर से बाहर गया तो महिला घर में अकेली रह गई और जब मिस्त्री खाना खाकर घर लौटा तो महिला कमरे में मृत हालत में पड़ी हुई थी और उसके कानों से सोने की बालियां और हाथ की सोने की चूड़ियां गायब थीं और उसके कानों से खून भी बह रहा था।

इस बारे में मिस्त्री हरपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वह आज पहले दिन काम पर आया था और जब वह दोपहर का खाना खाकर काम पर लौटा तो महिला घर के अंदर मरी हुई पड़ी थी। उसने बताया कि उसके पति सतनाम सिंह को फोन पर महिला की मौत की जानकारी दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही अजनाला के DSP गुरविंदर सिंह और झंडेर थाने के SHO सतनाम सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की गहन जांच शुरू की गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अजनाला पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

इस बारे में बात करते हुए अजनाला के DSP गुरविंदर सिंह ने कहा कि महिला परमजीत कौर की मौत की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना से इलाके में दहशत और शोक की लहर पाई जा रही है।

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