Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • इंसानियत शर्मसार: पड़ोसी ने ढाई साल की मासूम के साथ पार की हदें

इंसानियत शर्मसार: पड़ोसी ने ढाई साल की मासूम के साथ पार की हदें

Edited By Urmila,Updated: 03 Jan, 2026 06:02 PM

serious allegations have been made against the neighbor

कलियुग में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है, यहां के एक इलाके में ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और छेड़छाड़ की घिनौनी घटना हुई है।

खरड़ (अमरदीप सिंह सैनी) : कलियुग में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है, यहां के एक इलाके में ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और छेड़छाड़ की घिनौनी घटना हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस को दिए बयानों में बताया कि वह घरों का काम करती है।

उनके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति अक्सर उनके घर आता-जाता था और बच्चियों को खाना-पीना देकर अपने साथ खेलने ले जाता था। जब पीड़िता की मां रसोई में काम कर रही थी, तो उक्त व्यक्ति घर आया और ढाई साल की बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले गया क्योंकि वह व्यक्ति पहले भी ऐसा करता था। इसलिए परिवार को किसी पर शक नहीं हुआ। करीब 10-15 मिनट बाद जब वह बच्ची को लेने उसके घर गई तो उन्हें बच्ची की दर्द भरी चीखें सुनाई दीं।

आवाज़ सुनकर जब मां कमरे में गई तो उसने अपनी मासूम बेटी को गंभीर हालत में देखा। तुरंत परिवार ने शोर मचाया और लोग इकट्ठा हो गए। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

इस बारे में मामले की जांच कर रही इंस्पेक्टर बलजिंदर कौर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। इस दर्दनाक घटना से इलाके में विरोध और गुस्से की लहर है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसा घिनौना अपराध करने की हिम्मत न करे।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!