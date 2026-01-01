Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • भाबी कमल कौर हत्याकांड: मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों UAE से गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

भाबी कमल कौर हत्याकांड: मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों UAE से गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

Edited By Kamini,Updated: 01 Jan, 2026 05:39 PM

amritpal singh mehron arrested from uae

भाभी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की हत्याकांड मामले से जुड़ी खबर सामने आई है।

बठिंडा: भाभी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की हत्याकांड मामले से जुड़ी खबर सामने आई है। बठिंडा में 4 महीने पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाभी कमल कौर की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, मेहरों को UAE में हिरासत में लिया गया है और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे भारत डिपोर्ट किए जाने की संभावना है।

PunjabKesari

बताया जा रहा है कि UAE में वीजा से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान अमृतपाल सिंह की पहचान स्पष्ट हुई, जिसके बाद स्थानीय एजेंसियों ने उससे पूछताछ शुरू की। इसके बाद भारतीय एजेंसियों को सूचना दी गई और आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई।

पूरा मामला:

गौरतलब है कि 9 और 10 जून की मध्य रात कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाबी की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया था कि इस वारदात में अमृतपाल सिंह मेहरों के साथ जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह भी शामिल थे। माना जा रहा है कि यह हत्या सोशल मीडिया पर की गई कुछ आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर रची गई थी, जिनसे कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही गई। हत्या के बाद आरोपियों ने कंचन का शव बठिंडा के भुच्चो इलाके में स्थित आदेश मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में फेंक दिया था। पुलिस ने 11 जून की शाम को शव बरामद किया। जांच के दौरान जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अमृतपाल सिंह घटना के बाद से फरार था।

और ये भी पढ़े

बठिंडा की सेशन अदालत ने 23 अक्टूबर को गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। वहीं, एक अन्य आरोपी रणजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका 17 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अमृतपाल सिंह की लोकेशन की पुष्टि और उसकी अस्थायी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए इंटरपोल के माध्यम से यूएई को विशेष अनुरोध भेजा गया था। पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आरोपी को भारत लाकर अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!