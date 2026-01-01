भाबी कमल कौर हत्याकांड: मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों UAE से गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

भाभी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की हत्याकांड मामले से जुड़ी खबर सामने आई है।

बठिंडा: भाभी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी की हत्याकांड मामले से जुड़ी खबर सामने आई है। बठिंडा में 4 महीने पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाभी कमल कौर की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, मेहरों को UAE में हिरासत में लिया गया है और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे भारत डिपोर्ट किए जाने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि UAE में वीजा से जुड़े दस्तावेजों की जांच के दौरान अमृतपाल सिंह की पहचान स्पष्ट हुई, जिसके बाद स्थानीय एजेंसियों ने उससे पूछताछ शुरू की। इसके बाद भारतीय एजेंसियों को सूचना दी गई और आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई।

पूरा मामला:

गौरतलब है कि 9 और 10 जून की मध्य रात कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाबी की हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया था कि इस वारदात में अमृतपाल सिंह मेहरों के साथ जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह भी शामिल थे। माना जा रहा है कि यह हत्या सोशल मीडिया पर की गई कुछ आपत्तिजनक पोस्टों को लेकर रची गई थी, जिनसे कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत होने की बात कही गई। हत्या के बाद आरोपियों ने कंचन का शव बठिंडा के भुच्चो इलाके में स्थित आदेश मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में फेंक दिया था। पुलिस ने 11 जून की शाम को शव बरामद किया। जांच के दौरान जसप्रीत सिंह और निमरतजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अमृतपाल सिंह घटना के बाद से फरार था।

बठिंडा की सेशन अदालत ने 23 अक्टूबर को गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। वहीं, एक अन्य आरोपी रणजीत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका 17 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अमृतपाल सिंह की लोकेशन की पुष्टि और उसकी अस्थायी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए इंटरपोल के माध्यम से यूएई को विशेष अनुरोध भेजा गया था। पंजाब पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आरोपी को भारत लाकर अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

