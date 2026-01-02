Punjab : 12 IPS अधिकारियों को मिली Promotion, बने डीआईजी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Jan, 2026 07:44 PM
पंजाब डैस्क : पंजाब सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियों को उप महानिरीक्षक पुलिस (डीआईजी) के पद पर पदोन्नत करने के आदेश जारी किए हैं। वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13A में दी गई ये पदोन्नतियां 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। यह आदेश पंजाब के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया है, जिन अधिकारियों को प्रमोशन दी गई है, उनमें आई.पी.एस. स्नेदीप शर्मा, संदीप गोयल, जसदेव सिंह सिद्धू, ध्रुव दहिया व अन्य अधिकारी शामिल है। अतः अधिकारियों के नामों की पूरी सूची इस प्रकार है।